Coronavirus: allarme dell'Oms per "nuovo epicentro" in sud America (2)

- Ryan ha segnalato che i colleghi dell'Organizzazione panamericana della salute (Ops) "stanno fornendo aiuti diretti al governo del Brasile e a molti degli Stati che sono gravemente colpiti". La "maggior parte dei casi è nella regione di San Paolo, ma in termini di tasso di contagio, il più alto è stato registrato in Amazzonia, con circa 490 persone infette per ogni 100.000 abitanti". Il funzionario ha poi ripetuto che l'organizzazione non raccomanda l'uso di clorochina o idrossiclorochina per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. "Il governo del Brasile ha approvato l'idrossiclorochina per un uso più ampio, ma sottolineiamo che le attuali revisioni cliniche sistematiche condotte dalla Pan American Health Organization (Paho) e le attuali prove cliniche non supportano l'uso diffuso di idrossiclorochina per trattamento di Covid-19. Questo fino a che studi clinici non saranno completati e avremo risultati chiari", ha detto Ryan. (Res)