Usa: Grenell si sta muovendo per declassificare le trascrizioni Flynn-Kislyak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore ad interim della National Intelligence Usa (Dni), Richard Grenell, ha rivelato venerdì che sta lavorando per declassificare alcune trascrizioni e rapporti di intelligence relativi ai contatti dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Flynn, con un diplomatico russo. Lo riporta il sito "The Hill". Grenell ha scritto su Twitter che intende rilasciare documenti della comunità dell'intelligence (Ic) che contengono informazioni sui contatti di Flynn con l'allora ambasciatore russo, Sergey Kislyak, che hanno sollevato le preoccupazioni dell'amministrazione Obama. "L'IC non ha tutte le trascrizioni / riepiloghi... non era il nostro prodotto", ha twittato Grenell oggi. "Ma ho già iniziato la declassificazione per i pochi che abbiamo ricevuto. Dovrebbero comunque essere pubblicati integralmente. Il pubblico merita di vederli". La mossa di Grenell arriva poco dopo che il presidente del Comitato di intelligence della Camera, Adam Schiff, dei democratici, ha fatto pressioni su di lui ieri in una lettera per rendere pubbliche le trascrizioni. (Nys)