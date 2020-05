Fase 2: Di Maio, fatto di giustizia sociale distribuire fondi a tutti comuni zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni territorio che ha sofferto in questa emergenza va sostenuto e aiutato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in un messaggio sul suo profilo Facebook. "Non permetterò che alcuni comuni definiti zona rossa in questa pandemia siano umiliati. Ci batteremo con ogni forza affinché in fase di riconversione i fondi siano destinati a tutti. Il MoVimento nel decreto aveva chiesto di estendere a tutti i fondi, poi c’è stata una revisione, ma abbiamo avuto garanzie che nella fase di riconversione tutto sarà sistemato", ha dichiarato il ministro. "E io do la mia parola che i fondi saranno distribuiti con equilibrio. È un fatto, ripeto, di giustizia sociale", ha concluso il responsabile della Farnesina. (Res)