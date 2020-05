San Siro: De Pasquale (FI), cogliere volontà di mantenere investimento di 1,2 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stupisce veramente il disinteresse del Mibac per San Siro considerando che il Vigorelli è vincolato. Meno male che l'impianto architettonico di San Siro è stato salvato dalla battaglia trasversale del Consiglio comunale". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale. "Ora bisogna cogliere la volontà delle società di mantenere, pur in una fase di grandi incertezze, un investimento di 1,2 mld e arrivare velocemente a una definizione del progetto. Certe opportunità di marketing urbano e di capitali internazionali non possono aspettare le liturgie e i tempi biblici dell'ambientalismo milanese", prosegue l'azzurro. Sul tema interviene anche il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico, bocciamo l'ipotesi di un referendum cittadino sull'abbattimento del Meazza. "L'esito - osserva - mi sembra assolutamente scontato. La politica deve decidere al di là delle nostalgie. Dobbiamo guardare al futuro e riflettere sull'importanza di un investimento superiore al miliardo di euro in un momento come questo. Lo pensavo prima e ancora di più a guardare i dati economici di una città piegata dall'epidemia". "La giunta decida in fretta il daffarsi prima che le due società calcistiche ci ripensino e scappino a gambe levate. Se così fosse dovremmo poi spiegare ai milanesi che cosa ce ne faremo di un impianto abbandonato, monumento all'incapacità di scegliere", conclude De Chirico. (com)