Italia-Spagna: colloquio Di Maio-Gonzalez, focus su ruolo Ue in Libia e risposta a Covid-19

- Il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un colloquio telefonico con la sua collega spagnola, Arancha Gonzàlez Laya. I due ministri, si legge in una nota della Farnesina, hanno ricordato l'importanza del ruolo che l'Unione Europea è chiamata a svolgere, anche mediante l'Operazione navale Irini, per favorire la stabilità della Libia. Di Maio e Gonzalez Laya hanno inoltre discusso delle profonde convergenze esistenti tra Italia e Spagna in tema di politica migratoria. In particolare, in vista della prossima Comunicazione della Commissione sul "Nuovo patto su Asilo e Migrazioni", essi hanno ribadito l'impegno comune perché il documento contenga un bilanciamento tra solidarietà e responsabilità di tutti gli Stati membri. I ministri hanno infine affrontato il tema della risposta europea all'emergenza Covid-19. Essi hanno altresì espresso l'aspettativa che la Commissione possa presentare presto una proposta ambiziosa in tema di Recovery Fund (Com)