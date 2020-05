Roma: calcinacci cadono da soprelevala Tangenziale est, chiuso tratto Prenestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una porzione di copri ferro in cemento, oggi pomeriggio alle 18.30 circa, è caduto dalla soprelevata Tangenziale Est sulla sottostante via Prensetina nei pressi del civico 45 a Roma. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con l'ausilio dell'autoscala. Dopo una accurata verifica della struttura da cui si è staccato il materiale, i vigili del fuoco hanno disposto, a scopo cautelativo, la chiusura di un tratto della corsia di via Prenestina, in direzione Roma centro. Nessuno sarebbe rimasto ferito. (Rer)