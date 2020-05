Mafie: domani "Palermo Chiama Italia" per ricordare stragi di Capaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna #PalermoChiamaItalia, l'iniziativa dedicata alla memoria delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, organizzata ogni anno dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Falcone. L'emergenza Covid-19 non ferma, infatti, la volontà delle studentesse e degli studenti, degli insegnanti, di ribadire il proprio "no" alle mafie. Domani in tutta Italia il mondo della scuola parteciperà alle iniziative per la giornata riservata al ricordo dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e di tutti gli agenti delle loro scorte: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina. #PalermoChiamaItalia è promossa dal Ministero dell'Istruzione insieme alla Fondazione Falcone in collaborazione con la Polizia di Stato, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e con Quarto Savona Quindici. Si svolge sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica e con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Rientra tra le attività del percorso promosso annualmente dal Ministero dell'Istruzione per incoraggiare nelle scuole attività didattiche mirate alla cultura del rispetto e della legalità e per una cittadinanza attiva e responsabile. L'iniziativa anche quest'anno si avvale della partnership della Rai con un palinsesto dedicato - approfondimenti, documentari, film - in onda già dal 18 maggio scorso che culminerà domani all'interno di due trasmissioni su Rai Uno: Uno Mattina in Famiglia e Rai sì. (segue) (Com)