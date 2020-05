Islam: Grande moschea di Roma, domenica festa fine Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro islamico culturale d’Italia, unico ente islamico riconosciuto, con DPR 212/1974, dalla Repubblica Italiana e noto come la Grande Moschea di Roma, ha annunciato che il mese di Ramadan dell'anno 1441 dell'egira, mese di digiuno e penitenza per i musulmani, si concluderà in Italia sabato 23 maggio 2020 e che pertanto la festa di 'Id al-Fitr, Festa della Rottura del Digiuno, sarà domenica 24 maggio 2020. Come per l'inizio del mese di digiuno, gli esperti religiosi del Centro Islamico hanno potuto godere della preziosa collaborazione scientifica dell'Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica), partner strategico del Centro Islamico Culturale d'Italia e l'Istituto Nazionale di Astrofisica attraverso la commissione scientifica congiunta che, anche in avvenire, collaborerà nel determinare la data delle principali ricorrenze islamiche. A farne parte, per il Centro Islamico, il Segretario Generale, dr. Abdellah Redouane, l'Imam Nader Akkad e il dr. Gabriele Tecchiato. (segue) (Ren)