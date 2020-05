El Salvador: coronavirus, Bukele decreta giornata di preghiera per sconfiggere pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha decretato per oggi una giornata di preghiera la prossima domenica 24 per "chiedere aiuto a Dio" nella lotta contro la pandemia del nuovo coronavirus. "E' un decreto ma è di compimento volontario, come ogni vera preghiera", ha precisato ad ogni modo Bukele in un messaggio rilasciato come di consueto sui suoi profili social. Il capo di Stato pregherà da parte sua "perché Dio sani la nostra terra e ci permetta sconfiggere la pandemia che sta colpendo il mondo intero" in un momento in cui, ha ammesso, "la curva dell'epidemia non sta diminuendo come ci si aspettava". Al momento il numero dei contagi nel paese centroamericano è di 1725, mentre sono 33 i decessi ad oggi secondo dati ufficiali.(Bua)