Coronavirus: sindaco Pomezia, 4 nuovi casi negli ultimi 3 giorni

- Il comune di Pomezia, con una nota, informa che sono saliti a 44 i cittadini guariti nel comune, ma si registrano 4 nuovi casi negli ultimi 3 giorni, tutti collegati ad unica fonte di contagio. Ad oggi sono 14 le persone positive al Coronavirus, di cui 5 ricoverate presso strutture sanitarie e 9 in isolamento domiciliare. “I nuovi casi registrati in questi giorni –dichiara nella nota il sindaco Adriano Zuccalà– devono farci riflettere sull’importanza delle misure di sicurezza che ognuno di noi deve adottare, in particolare ora che la maggior parte delle attività cittadine sono ripartite. Chiedo alla cittadinanza tutta di evitare assembramenti, di mantenere le distanze di sicurezza nei luoghi pubblici e usare sempre la mascherina nei luoghi chiusi o dove non si riesce a garantire la distanza interpersonale”. (Com)