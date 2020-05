Mafia: Grasso, per celebrazioni Capaci esponiamo tutti lenzuolo bianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Leu Pietro Grasso su Facebook lancia l'appello della Fondazione Falcone per l'anniversario della strage di Capaci". Il 22 maggio per me da sempre è il giorno del viaggio da Civitavecchia a Palermo sulla Nave della Legalità insieme a studenti e insegnanti di tutta Italia - afferma -. Un appuntamento di memoria e impegno che oggi non si svolge a causa dell'emergenza sanitaria. C'è un modo, però, per ricordare collettivamente Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. E quest'anno anche tutti coloro che con coraggio hanno fatto il proprio dovere per il nostro bene: domani esponiamo sul balcone un lenzuolo bianco e alle 18 affacciamoci per ricordarli tutti. PalermoChiamaItalia al balcone".(Com)