Fase 2: Boccia, massimo impegno governo per ripartenza isole minori

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, con delega alle isole minori, ha inviato una lettera ai Comuni 'Bandiera Blu' di Anacapri, Isole Tremiti, Marciana Marina, Ventotene, La Maddalena, Lipari, Sant'Antioco, per congratularsi "a nome del governo per il riconoscimento che conferma l'eccellenza raggiunta dalle nostre spiagge. Poter contare, anche quest'anno, su un rilevante numero di località titolari del premio costituisce il migliore viatico per affrontare anche la programmazione europea 2021-2027 che, come è noto, trova nella sostenibilità ambientale uno dei suoi criteri ispiratori". "In un periodo di green new deal Europeo ed italiano - ha aggiunto nella lettera il ministro Boccia - la certificazione di qualità ambientale delle vostre acque rappresenta la miglior premessa per la realizzazione di un turismo veramente sostenibile". Dopo aver, nell'ultima legge di Bilancio, creato un Fondo isole minori e rifinanziato i capitoli destinati allo sviluppo infrastrutturale di questi territori, da tempo privi di copertura, anche a seguito del Coronavirus, "stiamo adesso immaginando ulteriori interventi per riconoscere alle isole minori l'attenzione che meritano per il ruolo strategico che rivestono", ha concluso. (Com)