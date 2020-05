Decreto Rilancio: M5s, a lavoro per estendere contributi a comuni zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoreremo in Parlamento affinché la misura prevista all'interno all'articolo 112 del dl Rilancio, che assegna 200 milioni di euro ad alcuni comuni italiani dichiarati 'zona rossa', venga esteso a tutti i comuni 'zona rossa'. Così come hanno già dichiarato il Presidente del Consiglio Guseppe Conte e il ministro Luigi Di Maio, è una questione di equità e giustizia sociale". Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo. "Attraverso questa misura intendiamo sostenere gli operatori economici che più degli altri hanno sofferto le conseguenze economiche dell'emergenza Covid-19. In Sicilia - continua il parlamentare M5s - sono quattro i comuni dichiarati 'zona rossa' e due di questi si trovano in provincia di Enna: Troina e Agira. Agira venne dichiara zona rossa il 24 marzo scorso, insieme a Salemi e Villafrati; stessa sorte toccò a Troina, dove nel frattempo era scoppiato il focolaio tristemente noto dell'Oasi di Troina, che verrà dichiarata 'zona rossa' poco meno di una settimana dopo, precisamente dal 30 marzo. Per oltre un mese - conclude Giarrizzo - questi comuni hanno avuto imposto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Chiusura che ha messo a dura prova l'economia delle due comunità nell'Ennese e di tutti i comuni 'zona rossa'".(Com)