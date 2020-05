San Siro: Barberis (Pd), procediamo coerenti con le richieste del Consiglio comunale alle squadre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procedere nella trattativa con Milan e Inter sul nuovo stadio in maniera “coerente alle richieste portate in autunno alle squadre con il voto del Consiglio comunale”. È questa la posizione del capogruppo Pd a Palazzo Marino Filippo Barberis, contrario a un eventuale referendum cittadino sull’abbattimento del Meazza. “Il referendum è inadeguato rispetto alla complessa trattativa che da mesi stiamo portando avanti per tutelare l'interesse pubblico. Una partita che si gioca su vocazione sportiva dell'area, volumetrie, impatto ambientale, infrastrutture per la mobilità, risorse, funzioni e servizi che ricadranno sul quartiere e sulla città. Come si può ridurre tutto questo ad un si o no? È proprio davanti a questa complessità che la politica e le istituzioni devono assumersi la propria responsabilità e non nascondersi dietro al paravento del referendum perché in difficoltà ad assumere una posizione”, osserva Barberis. “Noi come maggioranza intendiamo invece procedere coerenti alle richieste portate in autunno alle squadre con il voto del Consiglio comunale. Richieste a cui le squadre si sono certamente avvicinate ma che in alcuni casi ancora devono trovare risposta (a partire dal tema volumetrie) e che sono per noi le precondizioni da assolvere per procedere nell'intervento”, conclude il capogruppo Pd. (com)