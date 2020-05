Viterbo: tre ettari di bosco inceneriti a Canepina, fiamme lambiscono centro residenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio boschivo, e di sterpaglie, è divampato nel pomeriggio di oggi nel comune di Canepina in provincia di Viterbo. I vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre, sono stati supportati da un elicottero della flotta regionale della protezione civile e il lavoro di spegnimento è servito anche per evitare che le fiamme arrivassero ad un vicino centro residenziale. A fuoco spento, sono stati contati circa tre ettari di bosco ridotti in cenere.(Rer)