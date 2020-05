Fase 2: Regioni aggiornano linee guida per riapertura attività produttive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’integrazione delle linee guida – ha dichiarato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, che oggi ha presieduto la riunione - rappresenta un ulteriore contributo che la Conferenza delle Regioni dà al Paese per affrontare questa delicata fase di riattivazione del sistema economico e sociale. Questo testo offre un quadro di certezze a molti settori che erano in attesa, consente un’applicazione omogenea delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, anche nelle specifiche declinazioni regionali e si inquadra in un’ottica di collaborazione istituzionale e di sussidiarietà”. La versione aggiornata delle “Linee guida” della Conferenza delle Regioni sono state poi inviate al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro della Salute, Roberto Speranza e al ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, perché si possa procedere all’aggiornamento del dpcm del 17 maggio 2020 ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche per un coerente coordinamento dei testi. (segue) (Com)