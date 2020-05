Usa: Biden attacca Trump sullo stimolo economico, pensi all'economia reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti e candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, oggi ha colpito gli sforzi del presidente Donald Trump per salvare l'economia nazionale durante la pandemia di coronavirus, affermando che l'attenzione è stata focalizzata sull'aiutare le grandi aziende anziché le piccole imprese. "Penso solo che stia facendo tutto al contrario, ma non sembra preoccuparsene molto", ha detto Biden in un'intervista con l'emittente "Cnbc". "Sai cosa sta proponendo la Casa Bianca? Altri tagli alle tasse per le multinazionali statunitensi. Ho un'idea nuova, che ne dici di un po' di sostegno per l'economia reale?". La legge Cares da 2,2 mila miliardi di dollari, approvata dal Congresso il 27 marzo, ha ampliato le indennità di disoccupazione ma anche fornito fondi di salvataggio alle compagnie aeree nonché prestiti di emergenza per le piccole imprese nell'ambito del programma di protezione salariale (Ppp). Biden ha affermato inoltre di non aspettarsi una rapida ripresa a "V" dell'economia del Paese: "La stragrande maggioranza degli statunitensi che soffrono in questo momento, non misurano la loro sanità, la loro sicurezza fisica e la loro stabilità economica in base al mercato", ha detto. (Nys)