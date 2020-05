Regno Unito: ministro Interno, dall'8 giugno quarantena obbligatoria per tutti gli arrivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti coloro che arriveranno nel Regno Unito, a partire dall'8 giugno, dovranno sottoporsi a due settimane di quarantena obbligatoria. Lo ha confermato il ministro dell'Interno britannico, Priti Patel, parlando in conferenza stampa. "Stiamo introducendo queste nuove misure ora per tenere il tasso di trasmissione a livelli bassi e per impedire una devastante seconda ondata", ha dichiarato il ministro. "Non stiamo chiudendo i nostri confini e le persone dovrebbero comprenderlo", ha precisato Patel. Secondo quanto affermato in precedenza dal ministro Patel, i viaggiatori internazionali dovranno pagare 1.116 euro di multa se non rispetteranno la quarantena di due settimane al loro arrivo nel Regno Unito.(Rel)