Roma: ruba un paio di scarpe e aggredisce la commessa, arrestata 53enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ entrata nel negozio Pittarosso in via di Santa Costanza a Roma e ha tentato di rubare un paio di scarpe. Quando la commessa si è accorta del furto, ha tentato di fermare la ladra, una donna di 45 anni, cittadina albanese, che però ha reagito strattonando e facendo cadere la dipendente del negozio. Provvidenziale l’intervento degli agenti del commissariato Villa Gloria che hanno fermato ed arrestato per rapina la 45enne.(Rer)