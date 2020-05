Legge elettorale: Brescia (M5s), dal 28 maggio al via iter per pdl su quorum di approvazione in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento cinque stelle, afferma che "riparte il cantiere sulla legge elettorale in commissione. Dopo lo stop a inizio marzo imposto dall’emergenza coronavirus, mercoledì prossimo, 27 maggio, riprenderemo le audizioni sulla proposta di legge elettorale, ascoltando gli interventi di esperti come i professori Massimo Villone e Alessandro Sterpa. Giovedì 28 maggio, invece", continua il parlamentare in una nota, "inizierà l’iter di due proposte di legge costituzionali, una a prima firma Forciniti (M5s) e l’altra a prima firma Giorgetti (Lega). Entrambe le proposte costituzionalizzano la maggioranza necessaria per l'approvazione delle leggi elettorali di Camera e Senato. Le leggi elettorali dettano regole del gioco fondamentali per la democrazia. Non possono essere fatte a fine legislatura in funzione degli interessi elettorali di una parte". Brescia, poi, prosegue: "Anche la discussione di queste proposte di legge confermerà non solo la volontà, ma la necessità di un dialogo serio e costruttivo tra le forze politiche. Un fatto che auspico avverrà sin da martedì prossimo in commissione con la discussione degli emendamenti sul decreto legge che rinvia le elezioni a settembre". Il relatore delle due proposte di legge costituzionali sarà Francesco Forciniti, relatore insieme al deputato Fiano (Partito democratico), anche della legge elettorale. (segue) (Com)