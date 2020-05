Legge elettorale: Brescia (M5s), dal 28 maggio al via iter per pdl su quorum di approvazione in Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge a prima firma Forciniti aggiunge all’articolo 72 della Costituzione il seguente comma: "Le leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono deliberate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni loro articolo e nella votazione finale". La proposta di legge a prima firma Giorgetti introduce in Costituzione l’articolo 59-bis che recita: "Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e con votazione a scrutinio palese. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate". (Com)