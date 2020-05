Campania: Cammarano, piano di sviluppo rurale fermo da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano di sviluppo rurale in Campania si è rivelato per quello che era e che denunciamo da anni: un disastro. Quanto emerso dalla risposta della giunta nel corso della seduta di question time è la conferma che quello campano è il peggior Piano degli ultimi 20 anni, tenuto conto che le istruttorie di molti procedimenti sono ancora all'anno zero e che in non pochi casi i punteggi già assegnati a numerosi progetti ammessi ai finanziamenti non corrispondono a quelli reali". Lo ha affermato il consigliere regionale M5s Michele Cammarano a margine della seduta odierna del consiglio regionale della Campania.(Ren)