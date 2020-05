Coronavirus: Emilia Romagna riconoscerà bonus a specializzandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo medici, infermieri e operatori socio-sanitari, il riconoscimento economico voluto dalla Regione per il personale in prima linea nella lotta contro il Coronavirus viene esteso anche ai medici specializzandi iscritti negli Atenei dell’Emilia-Romagna che hanno operato durante l’emergenza nelle aziende sanitarie e Ospedaliero-Universitarie della regione, non solo all’interno dei reparti Covid". Lo ha riferito la Regione Emilia Romagna parlando del riconoscimento di una somma tra i 600 e i 650 euro. (Ren)