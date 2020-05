Fase 2: Rampelli, brava Casellati, parlamento sia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento "non è il passacarte dell'avvocato Conte. Quando si è costretti in una fase di emergenza ad agire fuori dalla Costituzione è indispensabile che venga coinvolta anche l'opposizione". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Ora basta - aggiunge -. Il presidente della Camera Fico affianchi la presidente del Senato Casellati nella richiesta di centralità del parlamento".(com)