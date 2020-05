Iraq-Arabia Saudita: ministro Finanze iracheno a Riad per rafforzare cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro delle Finanze iracheno, Ali Allawi, in Arabia Saudita, rappresenta un importante passo avanti per assicurare la stabilità dei mercati petroliferi alla luce del crollo della domanda. È quanto dichiarato in un’intervista all’agenzia di stampa russa “Sputnik” da Mazhar Muhammad Salih, consigliere per gli affari finanziari del nuovo premier iracheno Mustafa al Kadhimi. Ieri il ministro delle Finanze iracheno si è recato in visita in Arabia Saudita su istruzione del premier Kadhimi per discutere in merito alle relazioni bilaterali e della situazione economica nella regione. "L'Arabia Saudita e l'Iraq sono i due principali attori all’interno dell’Organzzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e forniscono circa la metà della produzione petrolifera del Cartello”, ha osservato Salih, secondo cui la visita “è importante per garantire la stabilità dei mercati petroliferi”. Secondo il consigliere del primo ministro per raggiungere la stabilità nella regione era necessaria la cooperazione, che è lo scopo della visita, e l'Arabia Saudita era aperta alle relazioni con l'Iraq. Secondo Salih, la visita offre all'Iraq l'opportunità di "dimostrare il suo ruolo nella regione, creando un’occasione per nuovi investimenti al fine di garantire la stabilità in questo momento difficile. (segue) (Res)