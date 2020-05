Iraq-Arabia Saudita: ministro Finanze iracheno a Riad per rafforzare cooperazione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del petrolio sono crollati dall’inizio dell’anno a causa della duplice crisi innescata prima dal fallimento dell’accordo Opec+ lo scorso 6 marzo e in seguito per il calo senza precedenti della domanda di petrolio dovuta alle restrizioni per contenere la pandemia di coronavirus. Lo scorso 12 aprile i paesi Opec e i produttori al di fuori del Cartello (Opec+) sono riusciti a raggiungere un nuovo accordo per stabilizzare il mercato petrolifero che prevede una riduzione della produzione di petrolio da parte del gruppo di 9,7 milioni di barili al giorno per due mesi a partire dal primo maggio, e probabilmente fino a 15 milioni di barili al giorno tenendo conto delle nazioni del G20 che si sono impegnate a tagli volontari. (Res)