Rieti: vetrata lucernario in bilico su cattedrale, pericolo rimosso da Vigili del fuoco

- Il distacco di un’ampia vetrata del lucernaio della Cattedrale di Rieti ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, dal tetto della struttura religiosa, hanno operato per metterla in sicurezza. Il vetro dopo essere scivolato sulle tegole lungo lo spiovente della copertura, si è fortunatamente arrestato a pochi centimetri dal bordo del tetto incombendo pericolosamente sul sottostante orto privato e su via San Pietro Martire, in pieno centro storico. I Vigili del Fuoco con tecniche Saf (speleo alpino fluviali) si sono calati sul tetto della Cattedrale in doppia cordata per poi procedere in sicurezza alla rimozione della vetrata eliminando il pericolo di caduta della stessa.(Rer)