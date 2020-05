Fase 2: riaperti collegamenti tra l'Abruzzo e le Marche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente abruzzese Marco Marsilio ha spiegato: "Con questo provvedimento diamo una risposta alle tante persone che in questi mesi non sono riusciti a incontrare i propri congiunti, pur vivendo a pochi chilometri di distanza, a causa dei confini geografici. Un primo passo verso un ritorno alla normalità, seppure con le dovute e necessarie precauzioni da rispettare, a cui richiamo ancora una volta ogni cittadino". Il collega marchigiano Luca Ceriscioli ha detto: "Proseguiamo gradualmente con le riaperture, non solo delle attività, ma anche degli spazi per i cittadini e la visita ai congiunti di province confinanti di altre regioni, dopo mesi di chiusura, può essere considerata come un motivo di necessità, anche considerando il fatto che le persone appartenenti a province di confinanti di regioni diverse sono distanti a volte solo pochi chilometri, o addirittura poche centinaia di metri le une dalle altre". (Ren)