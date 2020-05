Imprese: Atlantia, riunione straordinaria Cda per esaminare situazione Aspi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla nota, le modifiche normative introdotte con il decreto Milleproroghe hanno “stravolto il quadro di riferimento previsto nella Convenzione unica, che è stato un chiaro punto di riferimento per gli investitori e gli istituti finanziatori, e determinato il downgrade del rating a livello sub investment grade di Atlantia e Aspi, rendendo particolarmente difficile l’accesso ai mercati finanziari”. Per far fronte alla situazione di tensione finanziaria determinatasi per Aspi, aggravata anche dai pesanti effetti della pandemia, Atlantia ha messo a disposizione una linea di credito di 900 milioni di euro a favore della società. Nel comunicato viene anche segnalato come Cassa depositi e prestiti, con cui nel 2017 era stata definita una linea di finanziamento “di cui restano ad oggi inutilizzati 1,3 miliardi di euro, a fronte della richiesta di inizio aprile da parte di Aspi per un importo di 200 milioni non ha ritenuto di dar corso finora ad alcuna erogazione, anche in ragione delle disposizioni introdotte dal Milleproroghe”. La società controllata, prosegue la nota, ha inoltre avviato l’istruttoria con alcuni istituti di credito per poter accedere a un prestito garantito da Sace, così come previsto dal decreto liquidità per sostenere le imprese in difficoltà finanziaria a causa dell’emergenza, tenendo in conto il ruolo svolto anche in termini di “incidenza su infrastrutture critiche e strategiche” e visto l’“impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro”. “Infatti il traffico sulla rete gestito da Aspi, nel periodo di lockdown, ha subito un tracollo con punte massime dell’80 per cento, generando una perdita di ricavi stimata in oltre un miliardo di euro per il solo 2020”, si legge nel comunicato. (segue) (Com)