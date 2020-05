Imprese: Atlantia, riunione straordinaria Cda per esaminare situazione Aspi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, il Cda ha espresso “forte preoccupazione per le dichiarazioni rilasciate mercoledì 20 maggio da un esponente del governo, secondo le quali alla controllata Aspi dovrebbe essere precluso l’accesso alla garanzia pubblica: affermazioni peraltro contrastanti con lo spirito e il dettato del decreto e basate piuttosto su valutazioni e criteri di natura ampiamente discrezionale e soggettiva verso chi sta dando un importante contributo allo sviluppo infrastrutturale del paese, mediante un piano di investimenti di 14,5 miliardi di euro, dai rilevanti effetti sull’occupazione diretta e indiretta”. Tutto ciò, prosegue la nota, causa danni per Atlantia e le sue controllate, e diventa per cui impossibile per la società (che deve tutelare 31 mila dipendenti di cui 13.500 in Italia oltre all’indotto) rispondere ai propri creditori, bondholders e alle proprie controparti commerciali, oltre che a più di 40 mila azionisti nazionali e internazionali. Alla luce di ciò, pur continuando a confidare in una rapida e positiva soluzione della vicenda di Aspi, il Cda ha deliberato di dare indicazione alla propria controllata Aspi di utilizzare il finanziamento di Atlantia di 900 milioni di euro per garantire manutenzioni e investimenti per la sicurezza della rete, nel rispetto di tutti gli obblighi esistenti, rinviando di conseguenza la realizzazione di altri investimenti una volta rinvenute le necessarie dotazioni finanziarie; di dare mandato ai propri legali di valutare tutte le iniziative necessarie per la tutela della società e del Gruppo, visti i gravi danni. (Com)