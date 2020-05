Napoli: requisite e donate a Protezione civile 5770 confezioni di gel igienizzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, con provvedimento in data odierna, ha disposto la requisizione in proprietà per esigenze sanitarie di 5770 flaconi di gel igienizzante - per un valore di circa quindicimila euro - , oggetto di provvedimento di sequestro penale eseguito dalla Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito di due procedimenti penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di altrettante ditte. Lo ha reso noto la prefettura che ha precisato: la merce requisita sarà consegnata alla Protezione Civile della Regione Campania e verrà utilizzata per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.(Ren)