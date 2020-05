Legalità: sindaco Viterbo, lenzuolo bianco esposto su comune per ricordare strage Capaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viterbo ricorda la strage di Capaci in cui persero la vita, nel 1992, il giudice Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Domani verrà esposto un lenzuolo bianco su palazzo dei Priori. Nel pomeriggio, alle 17,57, il sindaco Giovanni Arena osserverà un minuto di silenzio, indossando la fascia tricolore. Il primo cittadino ha raccolto l'invito del presidente nazionale Anci Antonio Decaro, rivolto a tutti i sindaci dei comuni italiani. "Domani Viterbo parteciperà al flashmob con l'esposizione di un lenzuolo bianco sul palazzo comunale -ha detto in una nota in sindaco Giovanni Maria Arena-. Alle 17,57 mi ritroverò virtualmente con tutti gli altri sindaci italiani a osservare un minuto di silenzio, indossando la fascia tricolore, simbolo dell'unità nazionale e dei nostri valori costituzionali". (Com)