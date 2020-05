Libano: leader Hezbollah Nasrallah, vera battaglia è contro gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera “battaglia della resistenza contro Israele deve essere combattuta contro gli Stati Uniti”. Lo ha dichiarato il segretario generale del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, nella giornata di al Quds (la Giordania per Gerusalemme) istituita durante la Rivoluzione islamica iraniana del 1979 e celebrata ogni anno l’ultimo venerdì di Ramadan. "A prima vista, possiamo considerare che stiamo combattendo Israele, il suo esercito e il suo governo. In realtà, la nostra vera battaglia è combattuta contro gli Stati Uniti", ha dichiarato il leader di Hezbollah durante un discorso televisivo. "Per Washington, Israele è un avamposto da sostenere militarmente, finanziariamente, economicamente e politicamente. Gli Stati Uniti usano tutte le loro relazioni, lanciano e sostengono guerre per proteggere Israele”, ha dichiarato Nasrallah. Per il leader di Hezbollah, l'Iran resta “il fulcro dell’asse della resistenza” ed è per questo motivo che viene continuamente attaccato.(Res)