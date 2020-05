Messico: coronavirus, si chiude senza vincitori il campionato di calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lega calcistica professionistica del Messico (Liga Mx) ha deciso di cancellare il "Torneo Clausura 2020", la seconda delle tre fasi del campionato nazionale, per l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. La stagione, ha precisato la Liga Mx al termine di una riunione straordinaria, si chiuderà senza un vincitore ufficiale. Le partite erano sospese già dal 15 marzo, proprio per evitare occasioni di ulteriore contagoi del virtus iniziato a circolare a fine febbraio. La Liga ha inoltre stabilito che Leon e Cruz Azul, in testa al torneo fino alla sospensione, parteciperanno alle competizioni della federazione nordamericana (Concacaf). A giugno verranno indicati i criteri che dovranno essere sguiti per poter dare il via alla nuova stagione. Ad oggi nel paese nordamericano si contano 59.567 casi di contagio e 6.510 morti. (segue) (Mec)