Messico: coronavirus, si chiude senza vincitori il campionato di calcio (2)

- A metà mese il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha presentato un piano di ritorno alla "nuova normalità", la cui prima tappa, il 18 maggio, avrebbe dovuto consentire a circa 300 comuni in zone senza contagio di riaprire tutte le attività. Un passaggio che solo pochi municipi hanno deciso di seguire, allarmati dal persistere del pericolo pandemico. Il piano si snoda su tre fasi temporali e un "semaforo" che disciplinerà, zona per zona, il livello delle possibili riaperture delle attività economiche e sociali. Nella seconda fase, dal 18 fino a fine mese, governo e imprese lavoreranno alla stesura dei protocolli utili a disciplinare la riapertura delle attività. Si tratta, riassumono i media, di valutare le condizioni per garantire ambienti di lavoro sicuri: riorganizzare gli spazi, dotare le strutture di filtri all'ingresso e prevedere azioni per purificare i locali. Dal 1 giugno in avanti entra in funzione il semaforo, che verrà aggiornato settimanalmente per indicare a quali condizioni le varie regioni potranno tornare a una vita senza sostanziali limiti. (segue) (Mec)