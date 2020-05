San Siro: Morelli (Lega), Sala e compagni accetterebbero parcheggio multipiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Milano, Alessandro Morelli, in una nota si dice pronto a lavorare per far sì che il nuovo stadio di San Siro diventi “un grande risultato” per Milano, evitando un eventuale referendum cittadino sull’abbattimento del Meazza. “Chiaro che ci siano frizioni di fronte a proposte che cancellano la storia per non dare nulla alla città. Dopo 10 anni di governo Pd e 5 di Sala, in assenza di qualcosa che porti la sua firma (a parte il dedalo ciclabile ammazza visibilità), accetterebbero anche un parcheggio multipiano, purché le ruspe inizino i lavori entro le prossime elezioni”, osserva Morelli. “Per ottenere un risultato condiviso da tutti che possa evitare un passaggio referendario, a quel punto inutile, siamo pronti a lavorare per contribuire a trasformare un progetto finanziario in un grande risultato che guardi al futuro di Milano”, conclude il capogruppo della Lega.(com)