Farnesina: da inizio emergenza Covid-19 rimpatriati 86 mila connazionali da 119 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 il ministero degli Esteri ha coordinato il rimpatrio di quasi 86.000 connazionali da 119 Paesi, mediante circa 870 operazioni aeree, marittime e terrestri. Lo fa sapere la Farnesina in una nota. Solo nella giornata odierna i voli speciali organizzati hanno permesso ad oltre 730 cittadini italiani di tornare a casa da Regno Unito, Belgio, Spagna, Malta, ma anche Georgia, Russia, Marocco, Colombia e Mauritania. Per la prima volta, grazie al lavoro dell’Ambasciata a Pristina, un volo è partito anche dal Kosovo verso l’Italia. La Farnesina continua a lavorare senza sosta, grazie agli sforzi delle sue Ambasciate e Consolati nel mondo, per consentire a tutti i connazionali tuttora bloccati all’estero di tornare in Italia in piena sicurezza. (Com)