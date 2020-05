Usa: Biden, "un elettore di colore non può essere indeciso fra me e Trump"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha rivendicato le sue posizioni in favore degli afro-americani e della promozione dei diritti civili, affermando che “un nero non può essere indeciso" fra il votare per lui o per il presidente uscente Donald Trump. Intervenendo oggi alla trasmissione radiofonica "The Breakfast Club", l’ex presidente si è rivolto al conduttore del programma, Lenard McKelvey, sostenendo che se è indeciso se votare per lui o per Trump allora “non è un nero”. Biden ha quindi assicurato che ci sono “diverse” donne afro-americane nella sua breve lista di candidate a ricoprire l’incarico di vicepresidente e ha promesso che sceglierà una donna per questo incarico. “Ti garantisco: ci sono diverse donne di colore prese in considerazione”, ha detto Biden. Secondo quanto riferito in precedenza, il team della campagna di Biden starebbe passando al vaglio il curriculum di almeno tre parlamentari di sesso femminile come potenziali vice: la sentarice senatore Kamala Harris, della California, la deputata Val Demmings, della Florida, e l'ex candidata governatrice della Georgia, Stacey Abrams. Fra le potenziali candidate figura anche Susan Rice, già consigliere per la Sicurezza nazionale di Barack Obama. (Nys)