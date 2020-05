Nord Macedonia-Bulgaria: Sofia consegna a Skopje dispositivi medici contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha consegnato oggi alla Macedonia del Nord una donazione consistente in dispositivi medici per contrastare la pandemia da coronavirus. Secondo quanto riporta la stampa locale, alla consegna erano presenti il vicepremier macedone Bujar Osmani e il ministro della Difesa di Skopje, Radmila Sekerinska. La donazione consiste in tute protettive riutilizzabili, visiere e mascherine che verranno distribuite al personale sanitario e militare della Macedonia del Nord. Sekerinska ha dichiarato che la donazione dimostra la solidarietà fra due i paesi, vicini e alleati Nato, in un momento contrassegnato dalla pandemia a livello globale. Il vicepremier Osmani ha osservato che la cooperazione fra i due paesi è in linea con le aspirazioni europee della regione balcanica. (Seb)