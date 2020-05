Israele-Iran: Gantz a Khamenei, “l’arroganza è un segno di debolezza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole “arroganti dei nostri nemici sono un segno di debolezza”. Lo ha scritto su Twitter il neo ministro della Difesa israeliano e futuro premier, Benny Gantz, in risposta alle minacce lanciate dalla guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei che, in un discorso in occasione dell'annuale giornata di Al Quds (termine arabo per Gerusalemme) istituita dopo la Rivoluzione islamica iraniana del 1979, ha ribadito che lo Stato di Israele “non sopravviverà e sarà spazzato via”. “Saremo pronti a qualsiasi minaccia, con ogni mezzo”, ha aggiunto Gantz. L’ex capo di Stato maggiore della Difesa ha aggiunto: “In qualità di persona che ha familiarità con la questione iraniana e che ha preparato le capacità operative delle Idf, non consiglierei a nessun di metterci alla prova”. Gantz ha aggiunto: “Lo Stato di Israele e il sogno sionista sono un fatto compiuto, a differenza degli affiliati iraniani che stanno cercando di avere un punto d’appoggio e minare la stabilità regionale”. Il riferimento è alla presenza delle forze filoiraniane del movimento sciita libanese Hezbollah in Siria, dove sono presenti anche ufficiali della Repubblica islamica. Si tratta di “un tentativo a cui non consentiremo di avere successo”, ha concluso Gantz. Le parole di Gantz fanno eco a quelle del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha ribadito su Tiwtter: “Coloro che minacciano Israele di sterminio rischiano a loro la medesima sorte. (segue) (Res)