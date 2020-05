Israele-Iran: Gantz a Khamenei, “l’arroganza è un segno di debolezza” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la guida suprema iraniana ha invitato tutti i musulmani a continuare la resistenza per risolvere la questione palestinese e respingere qualsiasi tipo di normalizzazione, lanciando un appello ad armare la Cisgiordania al pari della popolazione della Striscia di Gaza, governata da Hamas. La guida suprema dell'Iran ha citato "il tradimento" perpetrato da alcune nazioni arabe che hanno dimenticato "le proprie responsabilità umane, politiche e islamiche" e ha definito l'"alba della Rivoluzione islamica in Iran" come "un nuovo capitolo nella lotta per la Palestina". La guida suprema dell'Iran ha puntato il dito sui tentativi normalizzazione dei rapporti con Israele avviati da alcuni governi arabi e caldeggiati dagli Stati Uniti. A conclusione del suo discorso, l’ayatollah ha ricordato i “martiri di Gerusalemme”, tra gli altri Qasem Soleimani (definito “grande comandante musulmano e indimenticabile volto della resistenza”) e Abu Mahdi al-Muhandis, entrambi uccisi in un attacco aereo Usa lo scorso tre gennaio nei pressi dell’aeroporto di Baghdad. (Res)