Commercio: Sbraga (Fipe), serve 50 per cento spazio in più per bar e ristoranti romani

- Il provvedimento adottato dalla giunta capitolina per ampliare del 35 per cento l'occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti "è positivo ma bisogna ragionare su uno spazio superiore" anche perché "il 40 per cento dei dipendenti non è ancora stato richiamato a lavoro". Lo dice il presidente della Fipe Confcommercio di Roma, Luciano Sbraga, in un'intervista ad "Agenzia Nova". "Il 35 per cento è davvero poca cosa - aggiunge Sbraga -. Basti pensare che su uno spazio di 10 metri quadri ci possono stare solo quattro persone. Bisogna pensare almeno al 50 per cento per chi già occupa il suolo pubblico e a uno spazio minimo sufficiente per chi non ce l'ha, chiaramente nel rispetto dei parametri di decoro e di sicurezza previsti e tenendo conto che per le strutture amovibili, come tavolini e sedie, non c'è bisogno dei pareri delle sovrintendenze. Infine - conclude Sbraga - si deve allungare il termine, non può esserci il vincolo fino al 31 ottobre".(Rer)