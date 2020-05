Coronavirus: Gallera, in Lombardia 34 per cento di positivi a test sierologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Delle 42.681 persone" sottoposte al test sierologico da Regione Lombardia "solo 14.530 sono risultate positive, ovvero il 34 per cento, quindi parte delle persone che ritenevano di avere sintomi da Covid" non lo hanno contratto. È quanto ha detto l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, nella consueta diretta streaming per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. "In alcune aree - ha osservato Gallera - come quella di Bergamo, i positivi risultano essere il 58 per cento, a Pavia il 41 per cento, nella Val Padana il 38 per cento, a Brescia il 35 per cento e a Milano il 18,4 risultano avere gli anticorpi". "Quindi una realtà e una dimensione - ha concluso l'assessore - meno allarmante e preoccupante di quella che i cittadini pensavano di avere".(Rem)