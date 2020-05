Fase 2: Bonetti, su infanzia lavoriamo a estensione linee guida per fascia 0-3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questo pomeriggio una riunione tra la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, la ministra Lucia Azzolina, la viceministra Anna Ascani, la sottosegretaria Sandra Zampa, il presidente della Società italiana di pediatria, Alberto Villani, i rappresentanti di Anci, Upi e Regioni, per valutare l’estensione delle linee guida delle attività educative alla fascia d’età 0-3. La proposta elaborata sarà inoltrata al Comitato tecnico scientifico per un parere. "Organizzare in sicurezza attività che rispondano al diritto primario al gioco e all’educazione delle bambine e dei bambini del nostro Paese è una priorità - spiega la ministra Bonetti -. E' un mio impegno ed è impegno di tutto il governo dare risposte ad un'esigenza così importante dei bambini di questa fascia d’età e alle loro famiglie". (Rin)