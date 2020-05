Arabia Saudita: aumento degli investitori esteri del 19 per cento nel primo trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha visto un aumento degli investimenti esteri con 348 licenze concesse a società internazionali, principalmente dall'India e dagli Stati Uniti nel primo trimestre del 2020. Lo ha riferito un rapporto del ministero degli Investimenti saudita. Nei primi tre mesi del 2020 gli investimenti esteri nel regno saudita sono aumentati del 19 per cento su base annuale e del 20 per cento rispetto nel quarto trimestre del 2019. Il rapporto è stato pubblicato pochi giorni dopo che la società di investimento BlackRock si è detta “rialzista” sulle prospettive economica dell’Arabia Saudita, sottolineando che il regno resta ancora un ambiente attraente nonostante la crisi globale dovuta alla pandemia di coronavirus. "Il primo trimestre del 2020 è stato il periodo migliore del regno saudita per quanto riguarda l’interesse degli investitori in dieci anni”, ha dichiarato il ministro degli Investimenti, Khalid al Falih. “Tuttavia gli effetti economici del Covid-19 hanno iniziato a farsi sentire in tutto il mondo proprio verso la fine del primo trimestre, come emerge dal confronto dei dati su base mensile”, ha aggiunto. Il ministro ha osservato che a gennaio sono state concesse licenze a 126 compagnie straniere, scese a 121 a febbraio e calate ulteriormente a marzo con 101 licenze. “Nonostante la natura prudente dell'attività economica, possiamo vedere che il 73 percento di tutti i nuovi investimenti nel primo trimestre 2020 sono destinati a società di proprietà estera mentre il 27 percento in joint venture con partner sauditi locali”, ha sottolineato il ministro. “Mentre guardiamo al futuro post-Covid, ciò è una rassicurante dimostrazione di fiducia da parte degli investitori mondiali nelle prospettive a lungo termine del Regno come attraente destinazione di investimenti", ha aggiunto. I paesi che vedono il numero più alto di investitori stranieri in Arabia Saudita sono India, Stati Uniti, Libano, Regno Unito ed Egitto.(Res)