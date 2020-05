Portogallo: premier Costa incontra sindaci per programmare ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo è pronto a ripartire grazie agli sforzi di tutti i sindaci che prima hanno fatto del loro meglio per rispondere all'emergenza e ora giocheranno un ruolo chiave per il rilancio dell'economia. Lo ha scritto il premier del paese, Antonio Costa, sul suo profilo Twitter, al termine dell'incontro con l'Associazione nazionale dei comuni per discutere le migliori misure da adottare per la stabilizzazione economica e sociale del Portogallo. Costa ha annunciato che intende accelerare l'accesso a 1,5 miliardi e mezzo di euro di fondi europei e l'investimento di 30 milioni di euro per la programmazione culturale. (Spm)