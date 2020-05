Nato: Stoltenberg, alleati chiedono alla Russia rispetto Trattato cieli aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati della Nato sono fermamente impegnati alla tutela di un sistema effettivo per il controllo degli armamenti internazionali, per il disarmo e la non proliferazione: "Tutti noi concordiamo che tutti gli Stati parte del Trattato sui cieli aperti devono dare attuazione ai loro impegni e ai loro obblighi". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, secondo quanto riportato in una nota diffusa dopo la riunione odierna dell'Alleanza atlantica a livello di ambasciatori. "Tutti i paesi alleati della Nato si trovano nel pieno rispetto di tutte le previsioni del Trattato", ha sottolineato Stoltenberg evidenziando invece che "la Russia per molti anni ha imposto restrizioni ai voli non in linea con il Trattato, incluse limitazioni ai voli su Kaliningrad e restrizioni ai voli in Russia vicino ai suoi confini con la Georgia". "L'attuazione selettiva dei suoi obblighi rispetto al Trattato da parte della Russia ha minato il contributo a questo importante Trattato per la sicurezza e la stabilità della regione euro-atlantica", ha affermato il segretario generale Nato ricordando che gli alleati hanno già richiamato Mosca al rispetto del Trattato nel 2014, 2016 e nel 2018. (segue) (Beb)