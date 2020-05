Latina: bidone misterioso spiaggiato a Sabaudia, indagini dei vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inquietante presenza di un grosso barile di plastica spiaggiato sull'arenile a Sabaudia in località la Bufalara, ha richiesto, questa mattina, l’intervento dei vigili del fuoco del nucleo Nbcr di Latina. Il grosso contenitore era ai limiti della battigia. Il timore era legato alla natura del liquido che potesse contenere. Al seguito degli accertamenti effettuati, non è stato possibile determinare con esattezza il tipo di sostanza; la verifica però ha consentito di escludere il pericolo di tossicità, infiammabilità o che potesse contenere materiale radioattivo. Le indagini proseguono per stabilire da dove arriva il bidone. (Rer)