Roma: controlli vigili a Ostiense e San Paolo, sequestrati 450 chili di merce alimentare

- Proseguono i servizi di controllo nelle zone di Ostiense - San Paolo da parte della Polizia locale Roma Capitale, unitamente alla Polizia di Stato. Gli agenti del VIII gruppo "Tintoretto" della Polizia locale, nell'ambito delle verifiche per il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, sono impegnate nella vigilanza mirata a contrastare la formazione di assembramenti in prossimità delle stazioni metro, locali pubblici e negozi. Nel corso degli accertamenti eseguiti ieri, le pattuglie hanno rilevato irregolarità all'interno di alcuni esercizi nel quartiere della Garbatella, per mancata osservanza delle regole relative alla sicurezza alimentare. Oltre alle sanzioni previste, per più di un migliaio di euro, sono stati posti sotto sequestro circa 450 chili di prodotti. Nei giorni scorsi sanzionate invece alcune persone in zona Ostiense per mancato rispetto del distanziamento sociale in prossimità di un'attività commerciale.(Rer)