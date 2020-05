Decreto Rilancio: Anci condivide con Mibact modalità operativa per esenzione Tosap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) ha condiviso oggi con il ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo una nota di indirizzo con le modalità operative per l'esenzione dei pubblici esercizi dal pagamento della tassa e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 e per le procedure semplificate per l'autorizzazione alla posa di strutture amovibili per la ristorazione come i dehors, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, attrezzature e altri elementi di arredo urbano, così come previsto dal decreto Rilancio per favorire la ripresa delle attività legate al turismo. In particolare - riferisce una nota Anci - il documento sottolinea come per questi interventi, in base alle disposizioni del decreto Rilancio, non sia necessaria l'autorizzazione da parte delle Soprintendenze per l'esecuzione di lavori su beni culturali e l'autorizzazione paesaggistica. (Com)